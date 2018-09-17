Верховний суд відмовився повернути Савченко недоторканність

Він відмовив Савченко та її адвокату у визнанні протиправними та скасуванні постанов Ради.

Верховний суд визнав законним дозвіл Верховної Ради притягнути до кримінальної відповідальності, затримати та обрати запобіжний захід депутату Надії Савченко.

Таке рішення суд ухвалив 11 вересня, пише Українська правда.

Він відмовив Савченко та її адвокату у визнанні протиправними та скасуванні постанов Ради.

На думку захисту Савченко, генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи перед Радою, "не навів жодних посилань на конкретні факти і докази".

Його доповідь нібито "містила лише загальну інформацію", а оприлюднені ним відео- та аудіозаписи "не можуть вважатися належними та допустимими доказами", адже були отримані під час слідчих дій, які стосувались не Савченко.

Крім того, нардеп поскаржилась, що її колеги належним чином не перевірили законність і обґрунтованість подань генпрокурора.

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Адвокат наполягав також на порушеннях під час розгляду на засіданні парламенту.

У свою чергу, у Верховній Раді відповіли, що подання "підтверджується конкретними фактами, отриманими в результаті досудового розслідування доказами".

"Ні Комітет, ні ВРУ не діє як орган досудового розслідування чи суд, щоб остаточно встановлювати і перевіряти достатність, законність, обґрунтованість одержаних доказів", – підкреслив представник парламенту.

Верховний суд вирішив, що дозволи Ради стосовно Савченко "прийняті на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, обґрунтовано, пропорційно та з дотриманням права особи на участь у процесі прийняття рішення".

Рішення можна оскаржити до Великої Палати протягом 30 днів.

Савченко та переговірнику Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з Надії Савченко.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.