Суд відмовився випускати Савченко з-під варти

Суддя Шевченківського райсуду Києва Слободянюк відмовив в задоволенні клопотання її захисників про зміну їй запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт або поруки.

Шевченківський районний суд міста Києва залишив під вартою позафракційного народного депутата України Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Павло Слободянюк зачитав вступну та регулятивну частину ухвали, згідно з якою суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Савченко про зміну їй запобіжного заходу із тримання під вартою на будь-який інший, не пов’язаний з арештом, зокрема, віддати на поруки депутатів місцевих рад та громадських активістів, чи помістити під домашній арешт.

Таким чином, вона продовжує перебувати під вартою.

Читайте такожЕксперт в деталях розповів про зброю, яку Савченко і Рубан збиралися використати для теракту в Києві

Нагадаємо, що на 4 вересня призначено засідання Апеляційного суду Києва, де розглядатиметься клопотання захисників Савченко на ухвалу Шевченківського суду про тримання її під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 13 липня, якою було продовжено арешт Савченко на 57 днів - до 7 вересня. При цьому суд постановив нову ухвалу, якою продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 57 днів - до 7 вересня.

Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

2 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.