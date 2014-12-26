У МВС заявили, що в Україні фактично викорінили нелегальний гральний бізнес

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк стверджує, що міліція фактично викорінила в Україні нелегальний гральний бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шкіряк заявив на брифінгу.

За словами Шкіряка, внаслідок проведеної правоохоронцями масштабної операції за останні декілька місяців було закрито понад 2,3 тис. гральних закладів, вилучено понад 27 тис. одиниць грального обладнання та вилучено готівки у гральних закладах на суму близько 30 млн грн. Зокрема, лише за 16 днів перевірок правоохоронці ліквідували 630 об'єктів грального бізнесу, а впродовж поточного року було притягнуто до кримінальної відповідальності 38 організаторів грального бізнесу. На них накладено штрафи на загальну суму майже 5 млн грн.

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“Гральний бізнес в Україні зупинено, і він більше у таких формах не з'явиться”, - заявив радник міністра.

Разом з тим він зазначив, що МВС виступає за легалізацію грального бізнесу з метою наповнення державного бюджету.

“Ми не можемо боротися з потягом людей до азартних ігор. Від легального грального бізнесу надходження можуть бути на рівні 7-10 мільярдів гривень”, - сказав Шкіряк.

Також він заявив, що правоохоронці ліквідували точки продажу сумішей для куріння, що містять психотропні та наркотичні речовини.

“У період з 10 по 25 грудня поточного року було відпрацьовано понад тисячі точок продажу сумішей для куріння. Перевірено понад 2,7 тис. місць можливого розповсюдження цих речовин, в переважній більшості це місця для проведення дозвілля молоді”, - сказав радник міністра.

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Він також додав, що вилучено понад 55 тисяч доз сумішей для куріння загальною вагою понад 14 кілограмів.

Разом з тим Шкіряк зазначив, що не вдалося до кінця припинити торгівлю сумішами для куріння через Інтернет, на який переорієнтовуються ділки після ліквідації фізичних точок продажу.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що невдовзі МВС зупинить функціонування усіх гральних салонів і клубів у Києві і по всій Україні.