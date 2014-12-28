ВР дозволила генпрокурору призначати прокурорів без стажу роботи в прокуратурі чи в суді

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 283 народні депутати із 360 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив автор законопроекту, народний депутат від ”Блоку Петра Порошенка” Руслан Князевич, необхідно оновити існуючу систему ”жорстко і радикально”. ”Мова йде про закон, який буде діяти всього три місяці, бо в новому законі це питання усе одно врегульоване”, - сказав він і додав, що чинний закон про прокуратуру закінчує свою дію за кілька місяців.

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Законом стаття 46 Закону України ”Про прокуратуру” доповнюється новою частиною, згідно з якою у виняткових випадках генеральний прокурор України в інтересах забезпечення належного здійснення функцій прокуратури може, за умови належного обгрунтування, прийняти рішення про призначення на посади першого заступника, заступника генерального прокурора України, їх старших помічників та помічників, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перших заступників, заступників, міжрайонних прокурорів, прокурорів міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перших заступників і заступників, начальників головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перших заступників, заступників, старших прокурорів та прокурорів прокуратур усіх рівнів осіб молодшого віку, ніж передбачений цією статтею, та які не мають передбаченого цією статтею стажу роботи в органах прокуратури або на судових посадах, але мають відповідний стаж роботи у галузі права.

Як зазначається у пояснювальній записці, відповідно до чинного Закону України ”Про прокуратуру” прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості.

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При цьому на посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів призначаються особи віком не молодше 30 років та які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше семи років, а на посади районних і міських прокурорів – віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше трьох років. Якщо особа не має досвіду практичної роботи за спеціальністю, вона проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року, говориться у пояснювальній записці.