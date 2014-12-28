Могеріні: в інтересах РФ сприяти припиненню конфлікту на Донбасі

Про це заявила в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні. За її словами, найбільше турбують ЄС 3 кризи: українська, яка зачіпає і відносини з Росією, ситуація на Близькому Сході і в Лівії.

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Говорячи про українську кризу, глава європейської дипломатії зазначила, що основна проблема полягає в тому, щоб зрозуміти, як з неї вийти, цитує Федеріку Могеріні РИА Новости.

«Нинішня ситуація дуже важка для Росії: в її інтересах дійсно сприяти припиненню конфлікту. Таким чином, з одного боку, ми маємо зміцнювати нашу підтримку України, де внутрішня економічна ситуація швидко може стати дуже важкою. А з іншого боку, ми повинні почати пряме обговорення з Москвою наших взаємин і тієї ролі, яку Росія може грати в інших сценаріях кризи», - сказала Федеріка Могеріні.

При цьому вона зазначила, що помилково вважати, що існує дві лінії поведінки з Росією - більш м'яка європейська та тверда американська.

"Останні дані показують, що торговий обмін між Росією і Європою скорочується, а між Росією і США - зростає. Я часто говорю з (Джоном) Керрі, і є загальний погляд на кризу в Україні. Збіг поглядів, який також поширюється і на інші країни від Канади до Японії. І всі хочуть закінчити з логікою конфронтації", - підсумувала глава дипломатії ЄС.