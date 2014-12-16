ЄС зробить все для збереження суверенітету України - Могеріні



Про це вона сьогодні в Києві сказала на спільній прес-конференції з Порошенком.

Зокрема, вона розповіла, що під час зустрічі з Порошенком головний акцент був сфокусований на обговоренні ситуації на сході України.

Читайте такожМогеріні: Україна для ЄС має пріоритетне значення

“Ми будемо продовжувати залишатись на боці України. Ми будемо працювати над тим, щоб цей конфлікт на сході країни закінчився з повною повагою до українського суверенітету та територіальної цілісності. Європейський Союз зберігатиме свою єдність з цих питань для того, щоб підтримувати впровадження всіх пунктів Мінських домовленостей”, - сказала вона.