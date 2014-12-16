ЄС зробить все для збереження суверенітету України - Могеріні
23:16, 16 грудня 2014Політика
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Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки Федеріка Могеріні запевняє президента України Петра Порошенка, що ЄС буде робити все для припинення конфлікту на Донбасі зі збереженням суверенітету України.
REUTERS
Про це вона сьогодні в Києві сказала на спільній прес-конференції з Порошенком.
Зокрема, вона розповіла, що під час зустрічі з Порошенком головний акцент був сфокусований на обговоренні ситуації на сході України.
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“Ми будемо продовжувати залишатись на боці України. Ми будемо працювати над тим, щоб цей конфлікт на сході країни закінчився з повною повагою до українського суверенітету та територіальної цілісності. Європейський Союз зберігатиме свою єдність з цих питань для того, щоб підтримувати впровадження всіх пунктів Мінських домовленостей”, - сказала вона.
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