Президент домовився з лідерами фракцій про створення комісії зі змін до Конституції

Про це повідомив на брифінгу голова фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що “під час зустрічі глави держави з головами фракцій коаліції, яка відбулася у п"ятницю, було прийнято рішення про те, що в парламенті буде створено спеціальну конституційну комісію на чолі з головою парламенту, яка спільно з конституційною комісією Адміністрації президента почне реалізовувати зміни до Конституції”.

Читайте такожПорошенко не погрожував депутатам виключенням з фракції - ЛуценкоЗа його словами, йдеться про те, щоб в першу чергу провести судову реформу та децентралізацію влади і розробити зміни до Конституції, необхідні для їх проведення.

При цьому Луценко підкреслив, що “решта питань, які також турбують нас, будуть відкладені на пізніше”.

На його думку, "не можна вирішувати всі питання одночасно, оскільки не буде вирішено в такому випадку жодного".