Мінкульт розширив перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

У списку вже 142 особи.

Міністерство культури України розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.

Як повідомляється на сайті міністерства, 20 вересня до списку було додано ще 4 особи - російського філософа Олександра Дугіна, політолога Ростислава Іщенка, військового історика Михайла Полікарпова та військового письменника Анатолія Терещенка.

Таким чином, в оновленому переліку вже 142 особи.

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Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» внесено зміни до закону «Про кінематографію», яким передбачено, що Державне агентство України з питань кіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Такий перелік осіб складає Мінкульт на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Так, на виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» СБУ надала Мінкульту список діячів культури, дії яких створюють загрозу нацбезпеці країни.