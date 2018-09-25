Переважна більшість українців вважає, що країна рухається у неправильному напрямку - опитування

Припинення військових дій на Сході України – основна вимога респондентів до майбутнього президента України

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 73% опитаних вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. 15% – вважають, що напрямок розвитку справ правильний, 13% не змогли відповісти.

Більш оптимістичніше оцінює стан справ молодь, чверть яких говорить про те, що країна розвивається у правильному напрямку. Найгірше оцінюють ситуацію старші.

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Дві третини опитаних переконані, що президентські вибори 2019 року не будуть чесними, лише 16% – протилежної думки.

43% опитаних вважають, що наступним президентом України має стати кандидат зі значним досвідом керування країною. Майже стільки ж вважають, що краще хай прийде нова особистість навіть без досвіду державного управління.

Припинення військових дій на Сході України – основна вимога респондентів до майбутнього президента України (66%). 49% очікують від нього посилення боротьби з корупцією, 34% – підвищення соціальних стандартів, 33% – відродження промисловості, 24% – підвищення якості медицини, кожен шостий – зменшення впливу олігархів на політику, відродження аграрного сектору та стимулювання розвитку бізнесу. За останні кілька місяців зріс запит на припинення військових дій, підвищення соціальних стандартів та якості медицини, а також стимулювання розвитку бізнесу.

Молодь і люди середнього віку більше очікують посилення боротьби з корупцiєю, вiдродження промисловостi та стимулювання розвитку бiзнесу, натомість для старшого віку більші очікування у пiдвищенні соцiальних стандартiв і якості медицини.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення: 10-18 вересня 2018 р.