"Прокляті" посади: опитування показало, кого українці звинувачують у всіх проблемах в державі

Соціологічне дослідження показало, що в складній ситуації в державі більшість українців звинувачує Януковича, Порошенка, Азарова та Гройсмана.

У складній ситуації в державі більшість українців звинувачує колишнього президента Віктора Януковича, нинішнього главу держави Петра Порошенка, екс-прем’єр-міністра Миколу Азарова та чинного прем’єра Володимира Гройсмана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені на прес-конференції у Києві результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-24 червня 2018 року.

"Дві третини опитаних однозначно покладають вину за складну ситуацію, яка сьогодні склалася в Україні, на екс-президента України Віктора Януковича. Про Петра Порошенка такої думки 53%, екс-прем’єр-міністра України Миколу Азарова – 51%, діючого главу уряду – Володимира Гройсмана – 40%. Росію однозначно вважають винною у ситуації в Україні 52% опитаних, США – 21%", - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

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За даними соціологів, у регіональному розрізі ступінь провини Януковича, Азарова та Росії відносно більше оцінюють у західних регіонах, Порошенка та США – у східних.

Водночас, згідно з даними опитування, 9% респондентів однозначно вважають український народ винним в цілому за ситуацію, натомість не бачать жодної провини українського народу – 24%.

Разом з тим, опитування показало, що війна на сході України залишається найважливішою державною проблемою в очах громадян (78%).

"Про хабарництво та корупцію, як загальнодержавну проблему, говорять 55% респондентів, безробіття – 29%. Низький рівень зарплат та пенсій, недостатній рівень соціального захисту, соціальне розшарування, підвищення цін на основні товари, як проблеми на рівні країни, хвилюють від 16% до 18% опитаних", - сказано у прес-релізі.

Як показало опитування, найбільше українців турбують особисті проблеми соціально-економічного характеру.

"Підвищення цін й тарифів, а також низький рівень зарплат і пенсій особисто хвилюють більше половини респондентів. Питання війни на сході, низький рівень медичних послуг, відсутність роботи є особистими проблемами для кожного п’ятого. Недостатній рівень соціального захисту, хабарництво і корупція у владі вважають проблемами 15-16% опитаних, соціальне розшарування – 10%. Інші питання особисто хвилюють не більше 10%", - йдеться у прес-релізі.

Водночас, згідно з результатами опитування, лише 8% респондентів заявляють про покращення економічного становища їхніх родин за останні півроку, 60% вказали на погіршення становища, ще 30% повідомили про відсутність змін.

Крім того, за даними опитування, найкритичніше українці оцінюють боротьбу з корупцією та медичну реформу.

"Невдоволені боротьбою з хабарництвом майже 80% респондентів, задоволені – 5%, медичною реформою – 75% та 10% відповідно. Реформою поліції не задоволені – 61%, задоволені – 21%, судовою реформою не задоволені 56%, задоволені – 5%, реформою освіти – 50% та 13% відповідно, децентралізацією – 36% та 27%", - сказано у прес-релізі.

Соціологічна група «Рейтинг» 14-24 червня 2018 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитала 2,5 тис. респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2%.

Як повідомляв УНІАН, раніше соціологічне дослідження КМІС показало, що 83,7% українців незадоволені напрямком, у якому рухається країна, задоволені – 11,2%.