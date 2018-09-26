ЗМІ розповіли про хід переговорів щодо об’єднання "За життя" та "Опоблоку"

Стратегічна мета такого великого об’єднання – не так успіх на президентських виборах, як взяття під контроль наступного парламенту після виборів 2019 року.

Віктор Медведчук і Вадим Рабінович представляють "За життя" в об’єднавчих переговорах з "Опоблоком", які почалися з середини вересня.

У них беруть участь три групи. "За життя" представляють згадані Медведчук та Рабінович. "Опоблок" же представлений двома групами – Сергій Льовочкін та Юрій Бойко, і Вадим Новинський з Борисом Колесніковим від групи Ахметова. Про це розповідається у матеріалі "Української правди".

Як стверджує одне з джерел у керівництві ОБ, на одну із зустрічей приїжджав і Ахметов.

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Спершу ці зустрічі мали таємний характер, але поступово про них відкрито заговорили всі учасники переговорів.

"Так, переговори йдуть. Це все, що можу сказати", – скупо зізнався УП Бойко.

"Поки що не йдеться про квоти чи посади, ми говоримо про принципи, навколо яких об’єднуватися", – розповів співголова фракції ОБ Олександр Вілкул, який є представником ахметівського "крила" партії.

Як вдалося з’ясувати УП, стратегічна мета такого великого об’єднання – не так успіх на президентських виборах, як взяття під контроль наступного парламенту після виборів 2019 року.

Фактично, всі групи переговірників вважають, що спільними зусиллями партія "За життя" та "Опоблок" мають шанс на реванш – завести до наступної Ради найбільшу фракцію і бажано зайняти крісло прем’єра.

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Такі амбітні цілі потребують величезних ресурсів. Але якщо переговори про об’єднання "За життя" й ОБ матимуть успіх, то сконцентровані внаслідок цього можливості будуть просто вражаючі.

По-перше, вони включатимуть фактично найбільший медійний пул з усіх, якими можуть похвалитися політичні групи в Україні.

На "регіоналів" працюватимуть: весь медіа-холдинг Ахметова разом із каналом "Україна", весь холдинг Фірташа-Льовочкіна, включаючи "Інтер", та "112 канал" із NewsOne, які зараз перебувають в орбіті впливу Медведчука.

По-друге – вони консолідують виборців Партії регіонів на Сході та Півдні країни. Навіть без анексованого Криму і захопленого Донбасу це дуже перспективне електоральне поле. Навіть якщо врахувати, що виборець "Опоблоку" та "За життя" на 60-80% перетинається, то їхнє об’єднання дасть відчутний приріст спільній силі.

І по-третє, злиття Ахметова, Новинського, Колеснікова, Фірташа, Льовочкіна, Медведчука в одній силі – це концентрація найбільшого фінансового ресурсу в українській політиці. Змагатись із ними зможе хіба команда чинного президента Петра Порошенка.