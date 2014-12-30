"Укроборонпром" передав Нацгвардії сучасні заправники

Про це повідомили в прес-службі концерну.

"Це перші новітні зразки, виготовлені для силових структур України за весь час незалежності. Всього на потреби центральної бази забезпечення пально-мастильних матеріалів НГУ передали вісім спеціальних машин", - сказано в повідомленні.

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Основна продукція вінницького підприємства "45 експериментальний механічний завод" - автоцистерни, причепи/напівпричепи-цистерни, насоси і агрегати до них, а також обладнання для АЗС.