"Укроборонпром" передав Нацгвардії сучасні заправники
03:27, 30 грудня 2014Політика
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Вісім сучасних автопаливозаправників ппередало державне підприємство "45 експериментальний механічний завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром" Національній гвардії
"Укроборонпром" передав Нацгвардії сучасні заправники / ukroboronprom.com.ua
Про це повідомили в прес-службі концерну.
"Це перші новітні зразки, виготовлені для силових структур України за весь час незалежності. Всього на потреби центральної бази забезпечення пально-мастильних матеріалів НГУ передали вісім спеціальних машин", - сказано в повідомленні.
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Основна продукція вінницького підприємства "45 експериментальний механічний завод" - автоцистерни, причепи/напівпричепи-цистерни, насоси і агрегати до них, а також обладнання для АЗС.
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