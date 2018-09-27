СБУ розслідує видачу угорських паспортів жителям Закарпаття

Генпрокурор пригрозив порушникам позбавленням українського громадянства.

Служба безпеки України розпочала розслідування фактів видачі угорських паспортів жителям Закарпатської області.

Про це повідомив журналістам генпрокурор Юрій Луценко, передає "112 Україна". "Кримінальне провадження відкрито, веде СБУ", - сказав він.

За словами Луценка, в питанні подвійного громадянства ситуація однозначна: за подібне правопорушення повинна бути відповідальність. Генпрокурор навів приклад нардепа Андрія Артеменка, який був позбавлений українського громадянства після виявлення у нього другого паспорта.

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"Якщо в ході слідства СБУ будуть встановлені такі випадки у відношенні інших осіб, будь-яких - мерів, губернаторів, міністрів, пенсіонерів, військовослужбовців, дія буде така сама: позбавлення українського громадянства", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилося відео, на якому українцям роздають угорські паспорти з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що роздача угорських паспортів суперечить Віденської конвенції про консульські відносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

У свою чергу Сійярто погрожував вдатися до нових заходів щодо перешкоджання європейської та євроатлантичної інтеграції України.