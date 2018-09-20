Вірні Угорщині: з'явилися нові подробиці паспортного скандалу на Закарпатті (відео)

Вже другий рік поспіль осінь розпочинається із серйозного напруження у стосунках України та Угорщини. Цього разу - через паспортний скандал на Закарпатті.

На сенсаційному відео, відзнятому в угорському консульстві у Берегові, паспорти Угорщини не видавали, але людей приймали у громадянство.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "100 тисяч вірних Угорщині: історія та приховані деталі паспортного скандалу на Закарпатті".

Зазначається, що на відео видно лише один з етапів отримання громадянства - найбільш урочистий, із шампанським. У рамках цього етапу майбутні угорці складають присягу та співають гімн Угорщини.

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"Учасники церемонії справді стають громадянами Угорщини, прямо перед келихом шампанського – але угорський паспорт не отримують", - йдеться у статті.

Після присяги нові громадяни Угорщини отримують цілий пакет документів, до якого входять документ про натуралізацію" (honosítási okirat) та картку реєстрації громадянина Угорщини (lakcímkártya). У цій картці вказано, що особа – громадянин Угорщини з пропискою за її межами.

"На основі цих документів про набуте громадянство людина може звернутися про надання їй як угорського внутрішнього паспорта, який має вигляд ID-картки, так і угорського закордонного паспорта (Útlevél), який часто якраз і називають просто угорським паспортом", - пояснюється у статті.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і заявив, що Україна не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.