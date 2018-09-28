«Спиртовий король»: журналісти розповіли про бізнес головного спонсора партії «Свобода» (відео)

Головним фінансистом партії, як був так і залишається Ігор Кривецький.

Хто фінансує партію «Свобода» Олега Тягнибока та як це пов’язане із масовим отруєнням українців спиртним.

Розслідування щодо цього провели журналісти програми "Гроші".

Головним фінансистом партії, як був так і залишається Ігор Кривецький, якого в 90-х роках знали як кримінального авторитета на прізвисько Пупс, а тепер більш відомий, як «спиртовий король».

Він володіє елітним оздоровчим комплексом під Львовом, елітним клубом та готелем у центрі міста. Його вже звинувачували у нерозкритті фактів про судимість на посаді нардепа та ЗМІ не раз публікували матеріали про його кримінальну діяльність у минулому.

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Суть справи у тому, що зараз керує державним монополістом "Укрспирт" Юрій Лучечко, який був радником попереднього глави Лабутіна, що зараз перебуває у розшуку через нанесення збитків державі на понад мільярд гривень. Обидва вони були призначені за квотою "Свободи", а фактично - з подачі того ж Кривецького. Власне вони і можуть покривати продаж контрафакту в Україні.

Експерти розповідають про механізм: один долар за літр, і можна гнати безкінечну кількість контрафактного алкоголю без сплати в держказну.

Заробітки наглядачів на цьому шалені - близько 9 мільйонів доларів щомісяця.

Наразі в Україні діє найбільший ринок контрафактного спиртного, який складає понад половину обігу алкоголю в країні.

Це приносить збитків державі щороку на 360 мільйонів євро.