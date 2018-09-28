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«Спиртовий король»: журналісти розповіли про бізнес головного спонсора партії «Свобода» (відео)

12:00, 28 вересня 2018
Політика
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Розслідування щодо цього провели журналісти програми "Гроші".

Головним фінансистом партії, як був так і залишається Ігор Кривецький, якого в 90-х роках знали як кримінального авторитета на прізвисько Пупс, а тепер більш відомий, як «спиртовий король».

Він володіє елітним оздоровчим комплексом під Львовом, елітним клубом та готелем у центрі міста. Його вже звинувачували у нерозкритті фактів про судимість на посаді нардепа та ЗМІ не раз публікували матеріали про його кримінальну діяльність у минулому. 

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Суть справи у тому, що зараз керує державним монополістом "Укрспирт" Юрій Лучечко, який був радником попереднього глави Лабутіна, що зараз перебуває у розшуку через нанесення збитків державі на понад мільярд гривень. Обидва вони були призначені за квотою "Свободи", а фактично - з подачі того ж Кривецького. Власне вони і можуть покривати продаж контрафакту в Україні.

Експерти розповідають про механізм: один долар за літр, і можна гнати безкінечну кількість контрафактного алкоголю без сплати в держказну.

Заробітки наглядачів на цьому шалені - близько 9 мільйонів доларів щомісяця.

Наразі в Україні діє найбільший ринок контрафактного спиртного, який складає понад половину обігу алкоголю в країні.

Це приносить збитків державі щороку на 360 мільйонів євро.

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Теги: #фінансування#алкоголь#Свобода