Яценюк: 2014-й рік став роком історичних змін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Зокрема, за словами Яценюка, 2014 рік - це рік історичних змін і історичних викликів у країні. "І так само - історичних зрушень і звершень в цілому. У Європі і в світі", - додав він.

На переконання прем'єра, про цей рік буде багато написано у світовій історії. "І українські історики і, напевно, політики у своїх мемуарах також багато що опишуть про ті події, зміни, Революцію гідності і ту війну, яка була оголошена проти України Російською Федерацією", - сказав Яценюк.

Читайте такожПідсумкова прес-конференція Яценюка. НаживоЗа його словами, "те, що ми встояли в цьому році - це, в першу чергу, заслуга українського народу".

"Тому оцінки поточного року дозвольте мені віддати історикам. Буде час на написання мемуарів - обов'язково напишу. Потім", - сказав він.