Яценюк заявляє про єдність з Порошенком: дискусії лише «за зачиненими дверима»

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє про єдність його публічної позиції з позицією президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

«Я офіційно заявляю як прем’єр і як людина: ми з президентом України єдині, і ви це побачили протягом останніх місяців нашої роботи – як до виборів, так і після. У нас можуть бути різні бачення. У нас є дискусія за зачиненими дверима, але публічна президентська позиція і позиція прем’єра є спільною. Нам ще тільки не вистачало, не дай Бог, будь-яких непорозумінь між двома ключовими гілками влади», - наголосив Яценюк.

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Також Яценюк наголошує на тому, що мирний план президента України Петра Порошенка з урегулювання ситуації на сході країни повинен бути реалізований.

Як заявив прем’єр, він повністю підтримує позицію Порошенка щодо врегулювання ситуації на сході країни.

«Я повністю підтримую президента України, в тому числі щодо врегулювання конфлікту на сході. Він дуже багато для цього робить, і тут просто проблема іншої сторони. А це не так звані російські терористи, а безпосередньо Росія. Тому мирний план повинен бути зреалізований, контроль над кордоном повинен бути забезпечений, Росія повинна перестати постачати зброю російським терористам і відкликати своїх ФСБшників, агентуру і регулярні війська», - наголосив прем’єр.