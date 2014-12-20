Порошенко очікує, що Мінські угоди запрацюють найближчим часом
21:01, 20 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко впевнений, що його мирний план з урегулювання ситуації на Донбасі має запрацювати вже найближчим часом.
Порошенко сподіваається, що Мінські угоди таки запрацюють / Фото instagram/vasilymaximov
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.
"Звичайно, я впевнений, що вже найближчим часом мій мирний план, який матеріалізований в Мінський протокол і Мінський меморандум... на сьогоднішній день має запрацювати. Український суверенітет на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей буде відновлений", - сказав глава держави.
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