Порошенко очікує, що Мінські угоди запрацюють найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Звичайно, я впевнений, що вже найближчим часом мій мирний план, який матеріалізований в Мінський протокол і Мінський меморандум... на сьогоднішній день має запрацювати. Український суверенітет на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей буде відновлений", - сказав глава держави.

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