Мер Глухова Терещенко вирішив піти в президенти

Мішель Терещенко назвав своє рішення викликом існуючій в країні системі.

Міський голова Глухова Сумської області Мішель Терещенко заявляє, що прийняв рішення балотуватися на посаду президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Складання мною повноважень глухівського міського голови - ніяк не капітуляція перед існуючим свавіллям, а це мій виклик системі. Це єдиний можливий мій наступний крок у виконанні взятих перед глухівчанами зобов’язань… оскільки після Майдану демократичні політичні сили досі не змогли об’єднатися», - сказав Терещенко.

«Якщо не будемо діяти прямо зараз, то є загроза, що завтра Україна втратить свою державність. 100 років тому мої пращури були вимушені залишити свою батьківщину, Глухів, бо її захопили бандити. Але я і моя родина в жодному випадку не збираємось їхати з нашої країни, ми хочемо жити у заможній процвітаючій Україні та нею пишатися. Не для того я повертався на землю предків, відмовлявся від французького паспорта і отримував українське громадянство, щоб купка негідників, які привласнили собі українську державу вижили і мене з країни моїх пращурів. Тож зараз моя мета - разом з небайдужими громадянами демонтувати існуючу олігархічну систему. І я зрозумів, що часу на це у нас обмаль. Тому я вимушений балотуватися на посаду президента України», - зазначив Терещенко.

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За його словами, він знає, як і що потрібно змінювати в Україні. «Моя кампанія буде основана виключно на волонтерській роботі небайдужих громадян, на їхніх внесках», - зауважив Терещенко.

Він повідомив, що зараз починає писати програму порятунку країни, бо до цього часу не розробляв її, оскільки тільки зараз прийняв рішення балотуватися, виходячи з ситуації, що склалася навколо його роботи в Глухові.

Терещенко також зазначив, що плани йти в президенти це не його особисті амбіції, а до цього його спонукало те, що він не бачить іншого виходу.

Мішель Терещенко не виключає об’єднання з іншим достойним кандидатом в президенти, який поділятиме його погляди і готовий докорінно змінювати країну, але поки що не бачить таких.

Він запевнив, що не покине глухівців, а і надалі боротиметься, щоб їхнє життя покращувалося.

Як повідомляв УНІАН, Глухівський міський голова Мішель Терещенко скликав на 28 вересня позачергове засідання сесії міської ради з одним питанням – про складення ним своїх повноважень. Однак, для проведення позачергового засідання не вистачило кворуму.

Довідка УНІАН. Мішель Терещенко народився 15 вересня 1954 року в Парижі. Є нащадком відомого роду цукрозаводчиків і меценатів Терещенків. У 1981-1990 рр. жив у США, служив офіцером підводного флоту ВМС США. В Україні проживає з 2003 р., займався бізнесом із розвитку льонарства та вирощування безнаркотичних конопель. До березня 2015 року був громадянином Франції. Паспорт громадянина України йому особисто вручив президент України Петро Порошенко. Восени 2015 року Терещенко як самовисуванець виграв вибори на посаду Глухівського міського голови.