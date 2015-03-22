Представник знаменитої династії меценатів Терещенків отримав українське громадянство

Президент України Петро Порошенко вручив паспорт громадянина України онуку видатного українського підприємця та мецената Михайла Терещенка – також підприємцю і меценату Мішелю Терещенку. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко високо оцінив рішення Мішеля Терещенка отримати українське громадянство у непрості для України часи. «Ви зробили величезний внесок у розвиток та формування української нації, бо ті музеї, культурні цінності, які були сформовані вашим дідом, є надзвичайно важливими для нас. Ваш дід дуже схвалив би це рішення», – сказав президент.

Глава держави привітав пана Мішеля з поверненням на історичну Батьківщину. «Вкрай важливо створювати умови в країні, щоб її громадянам, патріотам хотілося повертатися додому. Дуже ціную Ваше бажання і Ваш вчинок стати громадянином України в ці непрості часи», – сказав Порошенко.

Отримуючи паспорт з рук глави Української держави, Терещенко зазначив, що, незважаючи на те, що він народився у Франції, вважає Україну своєю Батьківщиною. «Сьогодні Україна як ніколи потребує допомоги від усіх її дітей. Саме тому я відчуваю потребу залишити комфорт французького громадянства, щоб брати участь у побудові нової європейської демократичної держави. З думкою про загиблих та поранених, про всіх наших героїв України я з гордістю приймаю паспорт громадянина України», – сказав він.

Терещенко народився у Франції, проте вже понад десять років мешкає в Україні. Повернувшись на історичну батьківщину, він зайнявся відродженням традиційного для України промислу – льонарства – та написав свою першу книгу про Михайла Терещенка.

Читайте такожСпадкоємець мецената Терещенка: Україна сьогодні - це Франція 40 років томуМихайло Терещенко (1888–1956) був одним з перших українських промислових магнатів. Свій величезний статок він, як і кілька поколінь його предків, зробив на виробництві цукру – і повністю втратив після більшовицької революції.

До 80% своїх прибутків сім’я Терещенків витрачала на благодійність та розвиток місцевої інфраструктури. Саме їм Київ завдячує такими закладами, як Київський політехнічний інститут, музей імені Богдана та Варвари Ханенків, «Охматдит», Володимирський собор, Перша гімназія, Консерваторія імені Чайковського, Історичний музей та Національний художній музей, Музей Шевченка, музей Російського мистецтва, Національна медична бібліотека та цілий ряд лікарень і притулків. Кілька десятків інфраструктурних об’єктів було побудовано й у Глухові — на батьківщині роду Терещенків.

У 1917 році Михайло Терещенко став одним із міністрів Тимчасового уряду Російської імперії, і після більшовицького перевороту був заарештований та позбавлений всього майна. Звільнившись за викуп, він залишив країну та емігрував до Фінляндії. Промандрувавши Європою, зрештою осів у Франції. Після еміграції Михайло знову зайнявся бізнесом та залишився українським благодійником - він створював притулки для українських емігрантів по всій Європі.

Його онук Мішель, повернувшись до України, заснував Фундацію спадщини Терещенків. Її завдання – підтримка поточної діяльності в будівлях, побудованих Терещенками в Києві та Глухові понад 100 років тому. Мішель Терещенко планує й надалі розвивати своє господарство у Глухові, де кілька століть жила його сім'я, а також усіляко підтримувати це місто, як бізнесмен та суспільний діяч, наголошується в повідомленні.