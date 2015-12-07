Мер Глухова помстився Леніну за вимушену еміграцію предків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глухівської міської ради, у заході взяв участь новообраний мер міста, нащадок відомого роду меценатів Мішель Терещенко.

За словами Терещенка, "Ленін змусив його родину покинути Україну, заарештував і хотів розстріляти його дідуся, знищував священиків, зачищав монастирі, створив диктаторський режим, що проповідував смерть, голод, насильство, депортації, заслання мільйонів людей, поставив Україну в абсолютну залежність від Москви".

Читайте такожДекомунізація по-одеськи: Пам'ятник Леніна перетворився на Дарта Вейдера (фото)

Раніше Терещенко обіцяв обов'язково знести пам'ятник Леніну в центрі міста, причому зробивши це в цивілізованому порядку. Це і було зроблено сьогодні - в день місцевого самоврядування. Історичну центральну площу Глухова мер хоче зробити такою, якою вона була в часи його предків: з фонтанами, кафе і т. п.

Сам пам'ятник зроблений з бронзи, має вагу близько 5 тонн. Зняли його з постаменту з допомогою вантажного автокрана.

В даний час пам'ятник переданий на зберігання одному з комунальних підприємств міста, а подальшу його долю мають вирішити депутати Глухівської міськради.