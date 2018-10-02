Росія використовуватиме ситуацію з видачею угорських паспортів на Закарпатті для дестабілізації України - Клімкін

Глава українського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Київ діятиме з Угорщиною ввічливо, але дуже жорстко та послідовно.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія використовуватиме ситуацію з видачею українцям угорських паспортів на Закарпатті для дестабілізації цього регіону та України в цілому.

Про це глава зовнішньополітичного відомства наголосив у відеозверненні, опублікованому на його персональній сторінці в соцмережі Facebook.

«Якби того відео (з видачею українцям угорських паспортів на Закарпатті – УНІАН) не було, його, напевно, потрібно було б вигадати. Ми започаткували реальну суспільну дискусію, але мені дуже хотілося б, щоб вона не фокусувалася на подіях тільки в консульстві. Ми вже це проїхали, з цим усе зрозуміло», - зазначив він.

За словами Клімкіна, він виклав угорському колезі свою аргументацію - угорська сторона порушила Віденську конвенцію про консульські зносини.

«За визначенням ніхто немає приховувати факт набуття нових прав і обов’язків», - додав міністр.

«Я запропонував міністру закордонних справ Угорщини відкликати цього консула, якщо цього не буде зроблено цього тижня, відповідно, надішлемо ноту угорській стороні про його висилку саме цього тижня», - підкреслив він.

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«Але давайте подивимося на головне. А головне - це те, що Росія використовує і буде використовувати цю ситуацію для дестабілізації нашої (країни – УНІАН) в цілому, для дестабілізації Закарпаття. Ви пам’ятаєте ці випадки підпалів, які були організовані ФСБ з Придністров’я, будуть й інші», - переконаний Клімкін.

Він вважає, що дії Росії не в інтересах угорців Закарпаття, не в інтересах Угорщини.

Глава українського МЗС застерігає усіх від «наїздів» та цькування угорців Закарпаття. «Навпаки – маємо допомогти нашій угорській громаді. Маємо перехопити ініціативу та діяти дуже послідовно», - зауважив він.

«Будемо діяти з Угорщиною ввічливо, але дуже жорстко та послідовно», - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Клімкін тоді заявив, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.