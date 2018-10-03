Турчинов попередив про небезпеку розгортання Росією нових бойових підрозділів на кордоні з Україною

За словами секретаря РНБО, це є серйозною загрозою для України.

Росія розгортає нові військові підрозділи на кордоні з Україною, що можуть бути використані для ведення активних бойових дій.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив на брифінгу в Харкові.

«Ми з вами можемо побачити не тільки розташування військ на окупованій території Донецької та Луганської областей, ми можемо подивитися, що відбувається вздовж українського кордону - активне намагання розгорнути додаткові військові підрозділи», - сказав він.

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За словами Турчинова, чисельність цих додаткових підрозділів співставна з тими, що були розгорнуті у 2014 році, коли Рада федерації РФ прийняла рішення про введення російських військ в Україну.

«Тому це серйозна загроза. Нові підрозділи, які вони розгортають на нашому кордоні не тільки для демонстрації сили, бо це надто дорого коштує для них. Вони (ці підрозділи) можуть бути використані для ведення активних бойових дій. І ми повинні це розуміти і повинні бути готові до цього», - наголосив секретар РНБО.