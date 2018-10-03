Україна посилює військову присутність в Азовському морі: Турчинов пригрозив адекватною відповіддю на будь-яку агресію

Секретар РНБО наголошує, що Україна зміцнює потенціал та розширює військову присутність в Азовському морі, щоб протистояти російським провокаціям.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що Україна посилює військову присутність в Азовському морі та адекватно відповідатиме на будь-яку агресію.

Про це він сказав на брифінгу в Харкові.

«Ми зараз зміцнюємо потенціал і свою військову присутність в Азовському морі, щоб протистояти російським провокаціям у цьому регіоні. За підтримки українських патріотів ці задачі вирішуються», - наголосив секретар РНБО.

Турчинов підкреслив, що «росіяни намагаються фактично робити морську блокаду українських портів, які розташовані вздовж Азовського узбережжя. Це провокативні дії, системна провокація російської сторони».

Він нагадав, що РНБО ухвалила рішення щодо нарощення військового потенціалу в Азовському та Чорному морях. «Вже відбувається виконання цього рішення. Ми вже маємо корабельно-катерну групу в Азовському морі і, безумовно, будемо посилювати свої позиції. На будь-яку агресію будемо намагатися адекватно відповідати», - запевнив Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі заявляють, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - угоди про співпрацю з Росією в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Як наголошував президент Петро Порошенко, він розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів. Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС України, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.