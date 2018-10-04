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Депутата Київради Гусовського побили та облили зеленкою на першому поверсі мерії (фото)

11:10, 04 жовтня 2018
Політика
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Гусовського облили зеленкою / фото facebook.com/anfimov

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у сесійній залі Київський міський голова Віталій Кличко перед початком запланованого на 10.00, але так і не розпочатого станом на 10.30 пленарного засідання сесії міськради.

«Перед початком сесії побили депутата Київради Сергія Гусовського на першому поверсі. Збили з ніг, облили зеленкою, витягли на вулицю. Зараз поліція розбирається з даною ситуацією. Ми звернулися до керівництва правоохоронних органів негайно виявити всіх винних в тому, що сталося. Вони зараз затримані», - повідомив Кличко.

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За словами мера, він запросив керівника поліції на засідання сесії Київради, щоб той в другій половині дня доповів щодо ситуації.

Кличко запропонував депутатам перенести початок сьогоднішнього засідання сесії Київради на другу половину дня.

«У нас є пропозиція перенести початок засідання на 14.00 і почати з доповіді представника поліції по ситуації, яка відбулась», - сказав він.

Гусовського, за його словами, наразі госпіталізовано.

«Залили зеленку в очі. Ми сподіваємось, що з зором нічого не станеться. Зараз Гусовський знаходиться в лікарні», - додав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Гусовського, колишнього голову фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Київраді, обрано головою нової депутатської групи "Київська команда".

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Теги: #Київ#депутати#побиття