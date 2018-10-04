Депутата Київради Гусовського побили та облили зеленкою на першому поверсі мерії (фото)

Через це Кличко переніс початок сьогоднішнього засідання сесії Київради на другу половину дня.

Депутата Київської міської ради Сергія Гусовського побили та облили зеленкою на першому поверсі мерії сьогодні зранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у сесійній залі Київський міський голова Віталій Кличко перед початком запланованого на 10.00, але так і не розпочатого станом на 10.30 пленарного засідання сесії міськради.

«Перед початком сесії побили депутата Київради Сергія Гусовського на першому поверсі. Збили з ніг, облили зеленкою, витягли на вулицю. Зараз поліція розбирається з даною ситуацією. Ми звернулися до керівництва правоохоронних органів негайно виявити всіх винних в тому, що сталося. Вони зараз затримані», - повідомив Кличко.

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За словами мера, він запросив керівника поліції на засідання сесії Київради, щоб той в другій половині дня доповів щодо ситуації.

Кличко запропонував депутатам перенести початок сьогоднішнього засідання сесії Київради на другу половину дня.

«У нас є пропозиція перенести початок засідання на 14.00 і почати з доповіді представника поліції по ситуації, яка відбулась», - сказав він.

Гусовського, за його словами, наразі госпіталізовано.

«Залили зеленку в очі. Ми сподіваємось, що з зором нічого не станеться. Зараз Гусовський знаходиться в лікарні», - додав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Гусовського, колишнього голову фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Київраді, обрано головою нової депутатської групи "Київська команда".