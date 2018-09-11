На засіданні Київради офіційно оголошено про розпуск фракції "Самопоміч"

Напередодні саморозпуск підтримали 18 із 22 членів фракції через незгоду з рішеннями керівництва партії "Самопоміч".

На засіданні Київраді офіційно оголошено про саморозпуск фракції "Самопоміч".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву фракції оприлюднив заступник Київського міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, з цього моменту, тобто після озвучення в сесійній залі заяви, рішення фракції набуває чинності.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Самопоміч" у Київраді на своїх зборах 10 вересня вирішила саморозпуститись. Як заявив голова фракції Сергій Гусовський, 18 із 22 членів фракції підтримали рішення про розпуск через незгоду з рішеннями керівництва партії.

6 вересня прес-служба партії «Об'єднання «Самопоміч» повідомила, що виконавчий комітет партії прийняв рішення про виключення депутатів Київради Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука і Вадима Васильчука з лав партії.

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"Ці депутати підтримали рішення Київської міської ради щодо виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у Києві, які попередньо були незаконно ним же захоплені. Незважаючи на численні зауваження з боку громади та політради партії, Марченко використовував свій депутатський мандат для реалізації ймовірно корупційних схем із земельними ділянками у Києві", - пояснили в партії. "У свою чергу, частина депутатів фракції на чолі з Гусовським тривалий час не вживали жодних дій та заходів для запобігання таким голосуванням та недопущення шкоди для репутації партії", - йдеться у повідомленні.