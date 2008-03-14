Ющенко перевіряє газові домовленості на відповідність своїм директивам

В аеропорту "Бориспіль" розпочалась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Як вчора заявляв сам Президент, він планує заслухати інформацію уряду і «Нафтогазу» щодо газових домовленостей, досягнутих у Москві.

На зустрічі також присутній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА та перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, зараз на зустрічі обговорюються питання відповідності досягнутих у Москві домовленостей директивам Президента.

І.ВАННИКОВА поінформувала, що на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО привітав факт досягнення домовленостей. Президент підкреслив, що для нього є принциповим той факт, що була збережена ціна на газ в обсязі 179,5 доларів за 1 тис. куб. м.

В той же час І.ВАННИКОВА зауважила, що є певні нюанси, про які Президент говорив ще вчора на прес-конференції в Брюсселі. Зокрема, досягнуті домовленості дозволяють працювати в Україні афільованій структурі «Газпрому». У домовленостях йде мова про те, що ця структура матиме право продавати на внутрішньому ринку не менше 7,5 млрд. куб. м газу, у той час як в директивах було написано не більше 7,5 млрд. куб. м газу.

«Цей момент вимагає уточнення», - сказала вона.

Також Президента турбує те, що домовленість щодо роботи структури “Газпрома” зафіксована на 2008-й і подальші роки. Натомість жодної гарантії з боку «Газпрому» щодо забезпечення балансу газу в Україні на 2009-й і подальші роки немає, зазначила І.ВАННИКОВА.

Також, за її словами, у директивах вказувався перелік підприємств, яким буде поставлятися газ дочірнім підприємством «Газпрому», і цей перелік буде узгоджений з НАК «Нафтогазом».

Натомість у домовленостях йдеться про те, що «Газпром» сам визначатиме, кому і як постачатиме газ.

«Ці нюанси викликають певні питання», - сказала І.ВАННИКОВА.