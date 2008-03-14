Вінський їздитиме власним авто, аби його не провокували Мерседесом

Міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ для уникнення спекуляцій щодо використання ним службового автомобіля Mercedes Benz S500L 4 Matic прийняв рішення відмовитися від службового транспорту і відтепер користуватиметься власним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку.

Коментуючи публікацію в Інтернет-виданні «Українська правда» щодо використання службового автомобіля міністром транспорту, прес-служба повідомляє, що Мінтрансзв’язку не має власного парку легкових автомобілів, а тому орендує їх у господарських суб’єктів.

Як зазначають у прес-службі, згідно з постановою Кабінету Міністрів №314, центральний апарат Міністерства транспорту та зв’язку може мати у своєму розпорядженні 17 легкових автомобілів, водночас апарат Мінтрансзв’язку орендує всього 8 автомобілів.

“Автомобіль Mercedes Benz S500L 4 Matic та інші 7 автомобілів було взято в оренду у Державного підприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (ДП “СМАП”) на підставі п.5 ст. 2 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти» (договір оренди №03 від 28 січня 2008 року)”, підкреслюється у повідомленні.

За даними прес-служби, згідно з роз’ясненнями тендерного комітету Мінтрансзв’язку, на період проведення процедури закупівлі послуг оренди автомобіля відповідно до п.5 ст.2 закону про держзакупівлі, “у разі якщо предметом закупівлі є ... транспортні послуги... замовник на період проведення процедури закупівлі має право для поточних потреб здійснити закупівлю необхідного предмета закупівлі без застосування процедур закупівлі, передбачених цим Законом, на суму коштів, яка не перевищує 10 відсотків загальної очікуваної вартості предмета закупівлі”.

Таким чином, “всі процедури оренди службових автомобілів Міністерства транспорту та зв’язку були дотримані”, - сказала заступник міністра транспорту та зв’язку України - голова тендерного комітету Мінтрансзв’язку Катерина ФОМЕНКО.

Разом з тим Й.ВІНСЬКИЙ дав доручення ще раз провести перевірку документів щодо оренди автомобілів.

«Я розумію, що це провокація політичних опонентів, мета яких - заблокувати роботу Міністерства, що веде жорстку боротьбу зі зловживаннями і корупцією”, - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, "УП" оприлюднила інформацію про закупівлю підзвітної Мінтрансу держкомпанією "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (СМАП) розкішного автомобіля Mercedes Benz S500L 4Matic. Їздив у цьому авто сам міністр транспорту Й.ВІНСЬКИЙ. Такий автомобіль стоїть в базовій комплектації від 250 тис. дол.