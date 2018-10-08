У генсека Ради Європи розіслали країнам "закритий" документ про "незаконність" санкцій проти РФ - ЗМІ

Зазначається, що санкції, накладені ПАРЄ без консультацій з Комітетом міністрів (тобто з країнами-членами), порушують баланс влади у Раді Європи.

В останні дні вересня політичні групи ПАРЄ (а від них і інші депутати) та уряди всіх країн-членів отримали із секретаріату Ради Європи документ зі статусом "не для поширення", підготовлений на прохання генерального секретаря Турбйорна Ягланда.

Про це пише Європейська правда.

У описі документу юридичний радник РЄ, німець Йорг Полякевич доводить, що механізм санкцій має бути скасований, бо суперечить духу Статуту РЄ (хоча цей механізм також прописаний саме у Статуті). Щонайменше, потрібно скасувати право Асамблеї накладати найпотужніші санкції – позбавлення права голосу делегації країн-порушниць, стверджує Полякевич.

На його думку, санкції, накладені ПАРЄ без консультацій з Комітетом міністрів (тобто з країнами-членами), порушують баланс влади у Раді Європи. До того ж російських депутатів не можна карати за урядову політику, наголошує висновок.

"Процедура оскарження повноважень не має використовуватися для того, щоби піддавати санкціям парламентські делегації через дії їхнiх урядів", – йдеться у документі.

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Також проблемою є те, що Росія, потрапивши під санкції, позбавляється права брати участь у виборах генсека та інших керівників організації.

Попри "закритий" статус документа, вже з’явилися контрвисновки від юристів. Так, у розпорядженні ЄП є документ за підписом Мішеля Вальброка – авторитетного бельгійського професора у галузі європейського права. Він впевнений, що Йорг Полякевич "ґрунтував свої висновки на викривленні статей 8 і 9 статуту". Вальброк також зауважив, що російську делегацію покарали не за політику уряду, як каже документ Полякевича, а за дії cаме російської делегації у ПАРЄ.

Зазначимо, механізм санкцій, про незаконність якого заявляє керівництво РЄ, неодноразово застосовувався у минулому, зокрема проти Росії: у період чеченської війни росіян позбавляли права голосу.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила заяву, у якій стверджується, що український парламент перегляне основи і механізми співпраці з ПАРЄ, якщо в Асамблеї знімуть обмежувальні заходи з делегації Російської Федерації в обхід резолюцій.

Український парламент вважає політично мотивованою підготовку рішення ПАРЄ про зміну процедури Асамблеї в частині скасування можливості оскаржити повноваження національних делегацій по суті або істотного ускладнення порядку такого оскарження. Раніше литовський Сейм ухвалив аналогічну заяву.

ПАРЄ голосуватиме щодо змін до регламенту, які можуть ускладнити накладення санкцій на РФ, на засіданні 9 жовтня.