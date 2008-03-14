Голова комісії запросив подивитися як будуть ”розбирати” Черновецького

Голова Комісії з проведення службового розслідування діяльності Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді голови Київської міської державної адміністрації віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК запросив журналістів на перше засідання Комісії, яке відбудеться у понеділок, 17 березня.

Про це йдеться в прес-релізі, переданому УНІАН прес-службою віце-прем’єра.

Під час відвідування виставки „Великий скульптурний салон – 2008”, яка проходить в “Українському домі” І.ВАСЮНИК сказав журналістам, що переконаний, що Указ Президента про створення такої комісії є реакцією гаранта Конституції на нездорову політико-правову ситуацію в місті Києві.

„Я не хотів би робити будь-яких попередніх заяв, які базувалися б на моєму власному розумінні ситуації. На сьогодні факт є такий: комісія сформована, вона розпочинає свою роботу. Усі документи потребують ретельного вивчення, а факти - перевірки. Процес триватиме 15 днів, і я докладу всіх зусиль, аби забезпечити його об‘єктивність”, - сказав віце-прем‘єр.

Також І.ВАСЮНИК запросив журналістів на перше засідання Комісії, яке відбудеться у понеділок, 17 березня. Він запевнив, що якими б не були результати роботи Комісії, про них обов‘язково будуть повідомлені ЗМІ та громадськість.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, Кабмін звернувся до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

13 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.

Того ж дня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести в цей термін службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції та законів, невиконання актів Президента України, Кабінету Міністрів, що зазначені Кабміном як підстава внесення ним подання про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА. З цією метою В.ЮЩЕНКО створив комісію для проведення службового розслідування й призначив її головою віце-прем`єр-міністра І.ВАСЮНИКА.

14 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала символічним відсторонення Президентом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від посади голови Київської міської державної адміністрації. «Створено комісію з розслідування корупційних справ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Єдине, що втішає, що в цю комісію не включили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Олеся ДОВГОГО. А все інше в цій комісії є», - сказала прем`єр.