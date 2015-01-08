Черговий «гумконвой» із РФ в'їхав на Донбас без огляду прикордонниками та ЧХ

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення одинадцятого «гуманітарного вантажу»", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, наголошується, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не брали участі у переміщенні вантажу, тому "український зведений підрозділ здійснив лише візуальне спостереження за проходженням російського вантажу через державний кордон, без виконання покладених на нього контрольних функцій".

Візуальний контроль було здійснено в пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на території Російської Федерації двома зведеними прикордонно-митними групами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, черговий так званий «гуманітарний конвой» Росії перетнув кордон України.

За даними речника АТО Андрія Лисенка, у напрямку Донецька та Луганська прослідували 124 російські вантажівки.

Раніше в РНБО України заявляли, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.