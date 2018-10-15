У Медведчука назвали напад на офіс помстою за "принципову позицію"
"Український вибір" заявляє, що напад на офіс у неділю є помстою Віктору Медведчуку, "Українському вибору" і партії "За життя" за принципову позицію, спрямовану на встановлення миру на Донбасі.
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Про це йдеться в заяві, опублікованій в неділю ввечері на сайті руху.
"14 жовтня стався черговий напад на офіс громадського руху "Український вибір - Право народу" і партії "За життя". Неонацисти з "С14" і "Традиції і порядок" підпалювали офіс, закидали його камінням, вибивали вікна та двері", - йдеться у тексті.
У русі підкреслили, що ніхто з нападників не був затриманий правоохоронцями.
"Цей напад є помстою Віктору Медведчуку, руху "Український вибір - Право народу" і партії "За життя" за принципову позицію, спрямовану на встановлення миру на Донбасі, відновлення територіальної цілісності країни, нормалізацію відносин з Російською Федерацією та країнами СНД, підвищення рівня життя людей за рахунок реальних, а не уявних економічних реформ", - йдеться в заяві.
У русі також стверджують, що "партія війни", яка робить ставку на антиросійську істерію і насильницькі, бандитські методи політичної боротьби, не хоче допустити торжества ідеї миру, яку підтримує абсолютна більшість українців".
Як повідомлялося, у неділю члени праворадикальних організацій С14 і "Традиція і порядок" здійснили напад на приміщення, яке вони називають "офісом Медведчука".
У поліції повідомили, що на момент прибуття правоохоронців порушники втекли.