У Медведчука назвали напад на офіс помстою за "принципову позицію"

У неділю члени праворадикальних організацій С14 та "Традиція і порядок" скоїли напад на приміщення, яке вони називають "офісом Медведчука".

"Український вибір" заявляє, що напад на офіс у неділю є помстою Віктору Медведчуку, "Українському вибору" і партії "За життя" за принципову позицію, спрямовану на встановлення миру на Донбасі.

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Про це йдеться в заяві, опублікованій в неділю ввечері на сайті руху.

"14 жовтня стався черговий напад на офіс громадського руху "Український вибір - Право народу" і партії "За життя". Неонацисти з "С14" і "Традиції і порядок" підпалювали офіс, закидали його камінням, вибивали вікна та двері", - йдеться у тексті.

У русі підкреслили, що ніхто з нападників не був затриманий правоохоронцями.

"Цей напад є помстою Віктору Медведчуку, руху "Український вибір - Право народу" і партії "За життя" за принципову позицію, спрямовану на встановлення миру на Донбасі, відновлення територіальної цілісності країни, нормалізацію відносин з Російською Федерацією та країнами СНД, підвищення рівня життя людей за рахунок реальних, а не уявних економічних реформ", - йдеться в заяві.

У русі також стверджують, що "партія війни", яка робить ставку на антиросійську істерію і насильницькі, бандитські методи політичної боротьби, не хоче допустити торжества ідеї миру, яку підтримує абсолютна більшість українців".

Як повідомлялося, у неділю члени праворадикальних організацій С14 і "Традиція і порядок" здійснили напад на приміщення, яке вони називають "офісом Медведчука".

У поліції повідомили, що на момент прибуття правоохоронців порушники втекли.