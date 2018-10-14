У Києві група націоналістів розгромила "офіс Медведчука" (фото, відео)

На момент прибуття правоохоронців на місце події правопорушники розбіглися.

Представники праворадикальних організацій С14 та "Традиція і порядок" влаштували погром в будівлі на вулиці Липинського.

Там, як вони вважають, знаходиться офіс проросійського політика Віктора Медведчука, пише LB.ua.

Читайте такожПоліція затримала кілька десятків чоловіків біля Києво-Печерської лаври (фото)

Учасники погрому вибили ролету, що захищала вікно, і кинули всередину приміщення фаєри. На стіні будинку написали "Слава нації", "Смерть ворогам".

Інформацію про це на сторінці в Facebook підтвердив лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась.

"Якісь невідомі історики з С14 і "Традиції і порядку" нагадують Медведчуку за Стуса і покривання утримування Путіним українських в'язнів", - повідомив Карась.

Він оприлюднив також відео, на якому повідомив, що перебуває на вулиці Івана Франка, де за його словами, розташований офіс Медведчука.

У свою чергу, у прес-службі поліції Києва повідомили, що на момент прибуття правоохоронців на місце пошкодження будівлі на вулиці Івана Франка в Києві правопорушники розбіглися.

“Близько 19:30 у чергову частину надійшло повідомлення, що невідомі в масках б’ють вікна та роблять написи на будівлі на вулиці Івана Франка. На виклик направили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції. На момент прибуття правоохоронців порушники втекли”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наряди виявили написи на фасаді, пошкоджені вікна та ролети, а також, зі слів охоронців, у приміщення закинули, імовірно, димові шашки.

Слідчо-оперативна група проводить огляд. Поліцейські також вивчають записи у мережі Інтернет, на яких зафіксовані події під будівлею.

Після проведення перевірки буде визначена правова кваліфікація інциденту.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція завадила праворадикальним організаціям пошкодити пам’ятник радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку в центрі Києва. Начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що вважає пам’ятник Ватутіну символом тоталітарної епохи, «але є законодавчий акт, що це - братська могила», а тому пам’ятник зносити не можна.