Полторак пояснив, чому бойовики обшукували "кіборгів" під час ротації

Про це він заявив на прес-конференції в четвер, відповідаючи на запитання про те, що сепаратисти та російські військові обшукують українських вояків, відбираючи у них "надлишок" зброї, повідомляє Українська правда.

"Ми можемо завезти і озброєння, і провести ротацію в донецькому аеропорту, але виникає загроза життю особового складу. Тому контактна група, яка там працює домовилася про те, щоб безперешкодно особовий склад, який заїжджає на територію аеропорту пропускався, у тому числі, і через блокпост так званої "ДНР", – сказав він.

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За словами Полторака, остання ротація відбулася півтори доби тому і проходила "без проблем і без тих непорозумінь, які демонструвалися по телебаченню" під наглядом ОБСЄ.

"Дехто критикує перемир’я так зване, але кількість жертв в десятки разів зменшилася після його оголошення. Нам потрібне це перемир’я для того, щоб підготуватися до непередбачених дій як з боку Російської Федерації, так з боку "ДНР" і "ЛНР", – заявив він.

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Як відомо, на днях в мережі з’явилися відео- та фотоматеріали того, як російські військові з відповідними розпізнавальними знаками на формі, а також бойовики у формі "Військової поліції ДНР" обшукують українських військових під час перетину блокпосту в рамках ротації в донецькому аеропорту.