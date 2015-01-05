За час перемир'я Україна відновила боєздатність армії - Порошенко

За час перемир`я в Україні було вдосконалено оснащення української армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні журналістам на військовому аеродромі в Озерному під Житомиром.

«Як ми використали час для перемир`я? Поки не йдуть активні бойові дії, у нас повністю відновлено боєздатність частини підрозділів. Бо станом на 5 вересня (2014 р. - УНІАН) у нас залишалося 20% техніки від боєкомплекту, сьогодні – є 100%, є чим себе захищати», - сказав президент.

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Раніше, на церемонії передачі техніки, Порошенко, звертаючись до військовослужбовців, подякував, працівникам Житомирського та ряду інших бронетанкових заводів, які швидко і оперативно налагоджують бойове оснащення.

Порошенко також повідомив, що за час перемир`я з української сторони зафіксовано значне зменшення кількості загиблих військовослужбовців порівняно до оголошення ”режиму тиші”.

Водночас президент зазначив, що «на сьогоднішній день (в зоні АТО - УНІАН) українським військовим є наказ у випадку, коли здійснюється обстріл, вони мають можливість давати вогонь у відповідь».

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Житомирщині.

Порошенко вручив військовим частинам різних регіонів понад 150 сертифікатів на військову техніку та озброєння.