"Кілька слів про "воскреслого": у прокуратурі розповіли про справу затриманого у Франції українського корупціонера

В матеріалах розслідування, в якому фігурує затриманий у Франції український корупціонер Дмитро Малиновський, не фігурують публічні особи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Читайте такожГПУ направила до Франції запит щодо екстрадиції українського чиновника-корупціонера

"Ще декілька слів про "воскреслого". Дехто через ЗМІ зараз намагається надати політичний контекст цій особі і загалом кримінальному провадженню. Офіційно повідомляємо, що в матеріалах розслідування не фігурують публічні особи. У слідства немає даних про інших потерпілих, у тому числі серед публічних осіб, а також інформації про будь-які його спільні дії з такими особами. Поширення через ЗМІ таких повідомлень має одну мету - ускладнити процес екстрадиції цього шахрая до України", - написала Максимець.

Як повідомляв УНІАН, у січні французька жандармерія ініціювала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі за 3 млн євро компанією з Люксембургу замка, чиїм головним власником був громадянин України Дмитро Малиновський, підозрюваний у широкомасштабній корупції, міжнародному шахрайстві та відмиванні коштів.

5 жовтня французька жандармерія за активної підтримки Європолу заарештувала українця в Бургундії, неподалік Діжона.

Конфіскація його речей і майна лише впродовж одного дня становила суму у розмірі понад 4,6 млн євро, включно із замком, раритетним автомобілем Rolls Royce Phantom та трьома творами мистецтва Сальвадора Далі.

16 жовтня Генеральна прокуратура України направила запит до компетентних органів Французької Республіки щодо екстрадиції Малиновського, який, як виявилося, використав підроблене свідоцтво про власну смерть та надалі використовував підроблений паспорт громадянина іншої країни.

За даними прокуратури Києва, Малиновський у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ "Одеський припортовий завод" заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 млн євро, які були перераховані як передоплата за товар. У подальшому зазначені грошові кошти буди переведені зловмисником на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).