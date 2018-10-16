"Прикидався мертвим": у Франції затримали українського чиновника-корупціонера - Європол

В Україні чиновнику вдалося уникнути правосуддя, пред'явивши підроблене свідоцтво про смерть.

Французька жандармерія за активної підтримки Європолу заарештувала в Бургундії неподалік від Діжона "високопоставленого втікача з України, що жив у Франції розкішним способом життя".

Як повідомили сьогодні, 16 жовтня, в прес-службі Європолу, арешт відбувся 5 жовтня.

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"Підозрюваний, як вважають, стоїть за складною справою про міжнародне шахрайство і відмивання грошей. Тільки у день затримання було вилучено понад 4,6 мільйона євро, включаючи замок, вінтажний Rolls Royce Phantom і 3 твори мистецтва Сальвадора Далі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в січні французька жандармерія почала розслідування підозрілих операцій, пов'язаних з купівлею замку, який був куплений за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, кінцевим бенефіціарним власником якої був громадянин України, підозрюваний у корупції у великих масштабах.

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"Враховуючи міжнародний характер цієї справи, французька влада негайно звернулася до Європолу за підтримкою. Ефективне співробітництво з українською та люксембурзькою владою показало, що головний підозрюваний розшукується в його країні за корупцію. Однак йому вдалося уникнути правосуддя, пред'явивши підроблене свідоцтво про смерть", - повідомляє Європол.

В ході оперативної зустрічі, що відбулася в Європолі між Францією, Люксембургом і Україною, було встановлено, що підозрюваний не тільки живий, але і веде розкішний спосіб життя у Франції. Згодом масштаби французького розслідування різко змінилися: справа перейшла від внутрішнього шахрайства до міжнародного відмивання доходів від корупції.