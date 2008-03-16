Литвин розкрив таємницю: хто і що править бал в Україні

Лідер Народної партії України, народний депутат Володимир ЛИТВИН заявляє, що політичні призначення на посади доводять кадрову ситуацію в Україні до абсурду. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Житомирі, передає кореспондент УНІАН.

"На моє глибоке переконання, сьогодні вже вимито той глибокий прошарок людей-професіоналів, які вміло робили свою справу", - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, в державі "нині правлять бал політичні призначення, що доводить ситуацію в Україні до повного абсурду". При цьому політик не навів конкретних прикладів.