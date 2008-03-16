Литвин розкрив таємницю: хто і що править бал в Україні
00:44, 16 березня 2008Політика
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Політик каже про "повний абсурд"
Лідер Народної партії України, народний депутат Володимир ЛИТВИН заявляє, що політичні призначення на посади доводять кадрову ситуацію в Україні до абсурду. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Житомирі, передає кореспондент УНІАН.
"На моє глибоке переконання, сьогодні вже вимито той глибокий прошарок людей-професіоналів, які вміло робили свою справу", - сказав В.ЛИТВИН.
За його словами, в державі "нині правлять бал політичні призначення, що доводить ситуацію в Україні до повного абсурду". При цьому політик не навів конкретних прикладів.
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