Більшість мобільників ввезені в Україну нелегально?

Голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ стверджує, що велика частина мобільних телефонів ввозяться в Україну нелегально.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» № 10 (689) 15-21 березня 2008 р.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, за митними деклараціями в Україну ввезено мобільних телефонів трохи більше, ніж на 30 млн., а ринок відзвітував про те, що було продано мобільних телефонів на суму понад 500 млн. дол.

Він зазначив, що великою проблемою при митному контролі є малі розміри й висока вартість мобільних телефонів.

«Мобільники — це окрема біда. Вони маленькі. Одна пропущена хура може коштувати 2-3 млн. дол., якщо це ексклюзивні речі», – сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що нелегальне ввезення в країну відбувається й на рівні порівняно дрібних партій. «Люди тягнуть сумками, об`єми порядні. Дві-три спортивні сумки айподів можуть потягнути на декілька сотень тисяч доларів», — підкреслив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому голова Державної митної служби висловився за необхідність розробки цілісної системи боротьби з нелегальним ввезенням мобільних телефонів. «Щиро говорю, дірок і схем — мільйон. Якщо не створити багатокільцеву систему, то боротися з цим буде дуже складно. Покладатися на один лише людський чинник не доводиться», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.