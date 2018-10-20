Екс-посол США в Україні розповів, як зупинити Кремль

Правильне рішення – змусити Кремль платити більшу ціну: більше санкцій, більше оборонної підтримки для України, зазначив дипломат.

Україні потрібно надавати більше зброї. Крім того, щоб зупинити подальшу агресію Кремля, Захід має запровадити сильніші санкції проти Росії.

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Таку думку висловив дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council та колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє Голос Америки. "Росія та Путін мають агресивну зовнішню політику. Вони хочуть підірвати світовий порядок, встановлений після Холодної війни", - зазначив Гербст.

За його словами, забезпечення сильного і стабільного світового порядку відповідає американським інтересам і цінностям. "Якщо ми змиримося з цим світовим порядком, то дозволимо Росії проводити агресивну політику проти України та Грузії. Цей варіант для США неприйнятний", - заявив Гербст.

Колишній посол США в Україні зазначив, що Захід досі звикається з думкою, що Росія проводить агресивну зовнішню політику. "Наша позиція сьогодні значно краща ніж була чотири роки тому. Але вона досі не достатньо добра. Думаю, це покращиться" – додав дипломат.

На його думку, Грузії, Україні та Молдові треба надавати більше підтримки. Також, на думку Гербста, необхідні сильніші санкції проти Кремля за його агресію в Грузії та Україні. "Сильніші санкції послаблять Кремль. Поки Кремль проводить агресивну зовнішню політику, в наших інтересах, щоб він був слабшим. Також, Україні потрібно надавати більше зброї. Це зробить подальшу російську агресію важчою та болючішою", - відзначає колишній посол США в Україні.

Джон Гербст наполягає на тому, що всім потрібно розуміти, що події на Донбасі – війна і агресія Кремля проти України. "Це не громадянська війна. І те, що Росія робила з Грузією в 2008 було агресією. Все більше людей це сьогодні розуміють. І це розуміння тільки зростатиме. Правильне рішення – змусити Кремль платити більшу ціну: більше санкцій, більше оборонної підтримки для України і Грузії", - підкреслив Гербст.

Зупинити Кремль надзвичайно важливо, зазначає аналітик і нагадує, що фронт наразі перебуває на сході України. В інтересах Заходу зупинити агресію кремля на Донбасі. Це є підґрунтям для надання пакету допомоги у мільярд доларів на рік на п'ять років на військове обладнання, вважає Гербст. Такий пакет, на думку експерта, має передбачати допомогу у забезпеченні поточних потреб у протитанкових ракетах, захищених засобах зв'язку, сучасних дронах та протиповітряних радарах.

В тому ж дусі, США мають проконсультуватись з Грузією стосовно військових потреб. США разом з союзниками у НАТО мають розглянути можливість збільшення присутності в Чорноморському регіоні,зазначив Гербст.