Екс-посол США пояснив, від кого у команді Трампа залежить рішення про летальну зброю для України

Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст, передає Сегодня.

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"Ці плани – ще один доказ сильної двопартійної підтримки України Конгресом і сильної двопартійної стурбованості зовнішньою агресивною політикою Кремля. Що стосується можливості надання летального, оборонного озброєння Україні, навряд чи Барак Обама зробить це в останні 7 тижнів перебування в офісі (у Білому Домі – Ред.). І ми повинні будемо побачити, хто буде в адміністрації Трампа на найвищих рівнях (радники - Ред.), і яку політику буде розробляти адміністрація", – сказав Гербст.

Нагадаємо, сума в 350 млн дол внесена у проект закону про "Бюджет США на 2017 на потреби національної оборони". В аналогічному документі на 2016 рік Україні було виділено 300 млн дол.