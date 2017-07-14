Екс-посол США: Україна може вступити в НАТО лише за "менше войовничого" президента Росії

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у Києві обговорив із президентом Петром Порошенком перспективи вступу України в альянс. За словами Порошенка, Україна повинна досягти критеріїв НАТО до 2020 року.

Як передає ZN.ua колишній посол США в Україні та експерт Atlantic Council Джон Гербст прокоментував Business Insider, що строк, названий Порошенко, дуже оптимістичний. На його думку, Київ зможе претендувати на приєднання до НАТО не раніше ніж за 10, а може і більше років, оскільки європейські союзники "бояться спровокувати Москву".

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Також в України не повинно бути територіальних суперечок для вступу в НАТО. А значить перешкодою може стати окупований Росією Крим, а також Донбас, де досі триває війна з російськими силами.

"І якщо Україна стане членом НАТО, не можна виключати додаткову агресію з боку Москви. У той же час, Москва буде обмежена у своїй відповіді, тому що агресія вже приносить їй проблеми у вигляді санкцій і міжнародної ізоляції", - сказав Гербст, згадавши, що Росію виключили з G8.

США і НАТО вже допомагають Україні захиститися від російської агресії. Столтенберг в понеділок оголосив, що альянс дасть Києву більше засобів для захисту від кібератак. Члени Оклахомскої національної гвардії допомагають тренувати українських солдатів. А США нещодавно оголосили про передачу Україні нового оборонного обладнання.

Гербст вважає, що якщо війна закінчиться, і Україна приєднається до НАТО, вона отримає ще більше допомоги у вигляді обладнання, військових тренувань і розвідувальних даних.

"Але поведінка Росії в Україні вказує на її бажання робити надзвичайні речі для досягнення кінцевої мети", - сказав Гербст, додавши, що поки в Москві не з'явиться "менш войовничий президент", Україна навряд чи вступить у НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Столтенберг констатував, що розбіжності між НАТО і РФ щодо України і Криму залишаються фундаментальними.