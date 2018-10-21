На Закарпатті відкрили кримінальне провадження через провокаційні білборди про "сепаратистів"

На Закарпатті з'явилися білборди із надписом "Зупинимо сепаратистів", на яких зображено лідерів угорської меншини.

На Закарпатті поліцією зареєстровано кримінальне провадження за фактом розміщення плакатів на території декількох сіл Закарпатської області з написом "Зупинимо сепаратистів".

Про це ввечері 21 жовтня повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Провадження відкрито за ч.1 ст.161 КК - "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

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"Наразі встановлено, що в ніч на 20 жовтня невідомі особи розмістили плакати провокаційного змісту на території декількох сіл. Встановлюються особи причетні до вчинення даного злочину. Подальше досудове розслідування триває", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, вночі на Закарпатті з'явилися білборди із надписом "Зупинимо сепаратистів", на яких зображено лідерів угорської меншини.

За неофіційною інформацією, по всій області нараховано понад два десятки таких бордів. На них зображені Василь Брензович, лідер угорської партії КМКС, Йосип Борто, заступник голови Закрапатської облради, та Ілдика Орос, ректор угорського інституту ім. Ракоці у Береговому.

Минулого тижня міністр закордонних справ Павло Клімкін застерігав закарпатських угорців від можливих провокацій із боку російських спецслужб.