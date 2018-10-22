Янукович хоче особисто приїхати в суд для останнього слова - адвокат

Адвокат не уточнив точного часу прибуття Януковича в суд.

Адвокат екс-президента України у справі про його держзраду заявив, що Віктор Янукович для останнього слова прийде в суд особисто.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат обвинуваченого Олександр Горошинський.

"Подивимося, чи буду я завтра на засіданні (Оболонського райсуду Києва по справі держзради Януковича, - ред.). Але так, він (Янукович - ред.) особисто. Можливо трохи пізніше", - сказав адвокат Горошинський.

Зазначимо, адвокат Горошинський також представляє інтереси п'ятьох екс-"беркутівців" у Святошинському суді. До речі, сьогодні він присутній на призначеному на 11:30 засіданні. Однак на слухання у справі Януковича, призначене на 9 ранку, він не прибув.

Читайте такожСуд над Януковичем вже завтра може піти до нарадчої кімнати для винесення вироку

Як повідомляв УНІАН, Оболонський районний суд запросив Януковича для останнього слова на 23 жовтня. Його адвокат раніше зазначав, що екс-президент буде виступати з останнім словом у суді лише у порядку міжнародної правової допомоги.

Додамо, що суд дозволив Януковичу виступити з останнім словом у суді по відеозв'язку.