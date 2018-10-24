Угорщина готова надати $50 мільйонів кредиту на будівництво доріг на Закарпатті - Сійярто

Глава угорського МЗС наголосив, що Угорщина готова здійснити кроки для відновлення довіри у відносинах з Україною.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що його країна готова активізувати опцію з надання 50 мільйонів доларів кредиту на будівництво доріг у Закарпатській області.

Глава угорського МЗС підтвердив, що у Варшаві на переговорах з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним було досягнуто домовленостей щодо призначення посадової особи, відповідальної за транскордонне економічне співробітництво. Про це йдеться в повідомленні на сайті угорського уряду.

"В інтересах забезпечення безперешкодного продовження програми економічного розвитку Закарпаття заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр та призначений український посадовець мають провести зустріч за першої можливості", - заявив Сійярто.

Читайте такожВ Україні створять "транскордонну" посаду через конфлікт з Угорщиною

Також глава МЗС Угорщини заявив, що "в дусі відновлення підґрунтя до довіри" угорська сторона готова активізувати надання кредиту у розмірі 50 мільйонів доларів для фінансування будівництва доріг на Закарпатті.

"Угорщина також готова продовжити програму, в рамках якої вона вже забезпечила для постраждалих від війни на сході України дітей безкоштовні канікули на озері Веленце", - наголосив Сійярто.

Крім того, за його словами, він сказав Клімкіну, що Угорщина продовжить надавати 100 стипендій з державного бюджету українським студентам для навчання в угорських університетах.

"В інтересах Угорщини, щоби конфлікт, який сформувався, був урегульований якомога швидше", - заявив Сійярто.

Він сказав, що це буде на користь усім, не лише для України та Угорщини, але і для угорської національної меншини на Закарпатті.

Раніше УНІАН повідомляв, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Угорська пропозиція передбачає, що обидві країни будуть утримуватися від політики, що призводитиме до асиміляції нацменшин та до зміни складу національностей на Закарпатті.