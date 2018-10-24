Угорщина пропонує Україні укласти угоду про захист нацменшин - Сійярто

Зазначена угода має передбачати дозвіл на вільне користування рідною мовою нацменшин в релігії, культурі, освіті та державному управлінні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті угорського уряду.

"Угорщина запропонувала, аби Україна уклала угоду про захист меншин", - сказав Сійярто у Варшаві після переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на полях Варшавського форуму з питань безпеки.

Глава угорського МЗС наголосив, що між країнами необхідно відновити довіру.

Угорська пропозиція передбачає, що обидві країни будуть утримуватися від політики, що призводитиме до асиміляції нацменшин та до зміни складу національностей на Закарпатті.

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Також угода має гарантувати меншинам вільне користування їхньою рідною мовою у сферах релігії, культури, освіти та державного управління.

"Українська сторона пообіцяла вивчити цю пропозицію", - сказав Сійярто і висловив сподівання, що угорська і українська сторони обговорять деталі цієї пропозиції на наступній зустрічі у Мілані, яка запланована на 7 грудня.

"Очевидним є те, що дорогу в напрямі відновлення довіри між країнами треба пройти невеликими кроками", - сказав глава угорського МЗС.

Також він вважає позитивним той факт, що з сайту українського парламенту прибрали петицію із закликом до депортації представників угорської меншини на Закарпатті.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в українському зовнішньополітичному відомстві створять посаду відповідального за транскордонне співробітництво, зокрема, з Угорщиною.