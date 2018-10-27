Представники Миколаївщини достойно представили потенціал регіону на форумі регіонів України та Білорусі

Основною метою форуму було розвиток політичних, економічних і гуманітарних зв'язків між двома країнами, розширення міжрегіонального співробітництва та представлення економічного потенціалу регіонів.

Делегація від Миколаївщини була наймасштабнішою, презентувавши потенціал області під час роботи Першого форуму регіонів України і Білорусі, який відбувся 25–26 жовтня в білоруському місті Гомель за участі президентів обох країн – Петра Порошенка та Олександра Лукашенка.

Основною метою форуму був розвиток політичних, економічних та гуманітарних зв’язків між двома країнами, розширення міжрегіонального співробітництва та представлення економічного потенціалу регіонів. Делегацію від Миколаївщини очолила директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації Марина Васильєва, також до складу делегації увійшли представники Миколаївської обласної ради – перший заступник голови облради Андрій Кротов, депутати обласної ради Надія Боднар та Геннадій Рубський, керівник РТПП Миколаївської області Ігор Катвалюк, представники Миколаївського міськвиконкому (директор департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко), низки навчальних закладів (Миколаївський Національний аграрний університет і Академія дитячої творчості), бізнесу (сільгоспвиробники ТК «Агрофьюжн», ТДВ «Зоря Інгулу», туристична компанія «Лідер Тур») та інші.

Перший день Форуму розпочався з роботи 7-го засідання Білорусько-Української консультаційної Ради ділового співробітництва, під час якого обговорили питання розширення торгово-економічної співпраці двох країн.

Окрім того, члени делегації взяли участь в роботі тематичної секції українсько-білоруського співробітництва в галузі освіти та молодіжної політики, офіційної зустрічі з керівництвом Гомельського міськвиконкому. Під час цих заходів та В2В зустрічей піднімалися питання міжрегіонального співробітництва.

“В рамках Форуму відбулась виставка регіонів України і Білорусі, на якій було представлено понад 100 підприємств з 17 областей України. Наша область була представлена виставочною експозицією «Миколаївщина запрошує до співробітництва», яка, зізнаюсь, викликала великий інтерес білоруської сторони. Переконана, через деякий час ми побачимо конкретні результати домовленостей щодо співпраці у різних напрямках”, - відзначила Марина Васильєва.

26 жовтня в засіданні Форуму взяли участь Президент України Петро Порошенко та Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, які наголосили на важливості для обох країн розвивати міжрегіональне торгово-економічне, інвестиційне співробітництво, співпрацю у галузях культури, освіти та науки. В своїй промові , Олександр Лукашенко висловив подяку миколаївським лікарям за надану допомогу пасажирам, постраждалим громадянам Білорусі під час ДТП, яке сталося цього літа на Миколаївщині.