Гройсман сподівається на допомогу Естонії у створенні системи електронного управління

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це спікер сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Тааві Рийвасом.

На початку зустрічі Гройсман подякував уряду і народові Естонії за послідовну підтримку України у її євроінтеграційних прагненнях, підкресливши при цьому, що «є ще багато перспектив для співпраці».

За словами керівника парламенту, ратифікація Естонією Угоди Україна-ЄС і підтримка української армії є дуже важливими для України. При цьому Гройсман наголосив, що в Україні є політична воля усіх гілок влади щодо проведення внутрішніх реформ у всіх сферах.

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«Нам сьогодні потрібно перетворити пострадянську країну на сучасну європейську державу», - сказав керівник парламенту, підкресливши важливість підтримки з боку Естонії на цьому шляху.

Серед першочергових завдань Гройсман назвав конституційну та судову реформи, запровадження ефективної антикорупційної політики та децентралізацію влади з метою «формування ефективної системи управління країною».

Голова Верховної Ради також підкреслив необхідність створення «відкритої, прозорої і доступної» системи електронного урядування і висловив надію на допомогу в цьому процесі з боку Естонії.

«2015 рік - це той рік, коли мають бути здійснені реформи, тому час має для нас ключове значення», - наголосив Гройсман.

Своєю чергою прем’єр-міністр Естонської Республіки висловив підтримку Україні, її намірів здійснити широкомасштабні реформи. При цьому він наголосив на важливості законодавчого забезпечення перетворень і висловив готовність його країни поділитися з нашою державою досвідом реформ.

Сторони наголосили на важливості налагодження міжпарламентських зв’язків. За словами прем’єр-міністра Естонської Республіки, у парламенті Естонії «підтримка України дуже потужна», що засвідчило «серйозне і тривале обговорення, яке передувало ратифікації Угоди України з Євросоюзом».