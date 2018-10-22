Суд над Януковичем вже завтра може піти до нарадчої кімнати для винесення вироку

Сьогодні адвокати екс-президента продовжили тактику затягування часу, проте головуючий суддя Девятко попередив, що якщо завтра це продовжиться, то суд припинить дебати.

Завтра судді у справі державної зради колишнього президента Віктора Януковича можуть піти до нарадчої кімнати для винесення вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішнє судове засідання знову не з'явилися адвокати екс-президента Олександр Горошинський та Олександр Байдик.

Планувалось, що вони мали завершити свої промови у рамках судових дебатів. Проте на початку засідання стало відомо, що Горошинський не прийшов, оскільки задіяний в іншому засіданні - у справі екс-"беркутівців", а Байдик перебуває у Москві у Януковича. Таке пояснення дав журналістам ще один адвокат Януковича - Віталій Сердюк, який, за його ж словами, сам нібито вийшов із даного судового процесу.

Натомість, сьогодні у суді, окрім Сердюка, з'явився також ще й Ігор Федоренко, який теж ніби вийшов з процесу, та громадянин США, якого адвокати Януковича представили як адвоката Стівена Шнейбаума.

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Він, за словами Сердюка, прийшов, щоб "зробити заяву". На це головуючий у справі суддя Владислав Девятко зауважив: "передайте будь ласка містеру Стівену, що тут судові дебати зовсім у іншому кримінальному процесі, а його заява зареєстрована в порядку запиту на публічну інформацію" (заява у справі про нібито незаконні дії поліції щодо адвокатів Януковича у приміщенні суду у серпні).

Після цього суддя попередив, що якщо і завтра адвокати на з'являться для продовження дебатів, то може бути прийняте рішення про їх завершення і про те, що суд піде до нарадчої кімнати для винесення вироку.

Наступне засідання у справі має розпочатися 23 жовтня о 9:00.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Януковича Байдик розпочав виголошення промови в рамках судових дебатів 13 вересня.

5 жовтня дебатну промову почав виголошувати Горошинський.

Промови побудовані в такий спосіб, що адвокати цитують показання майже всіх свідків, які виступили в цій справі, та надають кожному з них свою оцінку.

На 23 жовтня у суді заплановано виступ Януковича з останнім словом.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.