Президенту пропонують надати українське громадянство ще п'ятьом іноземцям

Про це повідомив народний депутат, член цієї комісії Валерій Пацкан (УДАР), повідомляють у прес-службі партії.

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За словами Валерія Пацкана, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії. Зокрема, за його словами, комісія пропонує надати громадянствоУкраїни уродженцю Франції Мішелю Терещенка, який буде працювати в сфері аграрно-промислового комплексу.

Крім того, повідомив депутат, пропонується надати українське громадянство чотирьом уродженцям Грузії - Гії Гецадзе, Джамбулі Ебаноідзе, Георгію Циклаурі, Хатії Шеллі. «Це фахівці, які претендують на посади в міністерстві юстиції. Кожен з них буде займатися тим чи іншим напрямком реформування роботи міністерства та приведенням структури роботи міністерства до європейських стандартів»,- підкреслив Валерій Пацкан.